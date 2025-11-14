Atropellamiento de un gato huiña en Paso Cardenal Samoré: se solicita disminuir la velocidad en rutas y caminos del Parque Nacional Nahuel Huapi





El Parque Nacional Nahuel Huapi informó con preocupación el atropellamiento de un gato huiña ( Leopardus guigna ), una especie de valor especial del área protegida, ocurrido recientemente en la zona de Paso Cardenal Samoré. Este hecho pone de manifiesto uno de los principales riesgos que enfrenta la fauna silvestre dentro del Parque Nacional: los atropellamientos en rutas y caminos.





El gato huiña es el felino más pequeño de Sudamérica y se encuentra categorizado como Vulnerable en Argentina. Su presencia refleja la importancia de conservar los ambientes naturales donde habita, pero también la necesidad de extremar las precauciones al circular dentro del área protegida.









Con el objetivo de reforzar la prevención, el Parque Nacional cuenta con cartelería indicativa en diversos sectores, destinada a alertar a los conductores sobre la presencia de fauna silvestre y la importancia de mantener baja velocidad.





Recientemente, se colocaron nuevos carteles en cercanías al Paso Cardenal Samoré y en la zona sur del Parque sobre esta especie, como parte de las acciones permanentes para reducir los riesgos de atropellamientos de animales.









Se solicita a todas las personas que transiten por las rutas y caminos del área protegida disminuir la velocidad y conducir con atención, especialmente en sectores boscosos y con escasa visibilidad, para evitar nuevos atropellamientos de fauna nativa.









Se adjunta imagen del ejemplar atropellado gentileza de Nestor Julián, trabajador de Senasa en el Paso Cardenal Samoré e imágenes de las cámaras trampa del Grupo de Ecología y Conservación de Carnívoros de la Patagonia (GECCaP) CONICET/CENAC del Parque Nacional Nahuel Huapi.