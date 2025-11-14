Comenzó el segundo Congreso de Enfermería en Traslados Aéreos Sanitarios







Gracias al trabajo de Juan Tieri y a una organización que no deja de crecer, El Bolsón vuelve a convertirse en sede central de un encuentro clave para la formación profesional: el Segundo Congreso de Enfermería en Traslados Aéreos Sanitarios y Atención Prehospitalaria, que reúne a referentes de toda la Argentina y también a especialistas internacionales del sur del continente.





Desde la carpa montada especialmente para el evento, la enfermera del Sistema Integrado de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires (SIS), destacó la importancia del espacio:





“Tener estos espacios de intercambio de conocimientos con otros profesionales de Argentina y del mundo es súper importante. La enfermería en traslado aéreo es una especificidad exigente, trabajamos siempre con pacientes críticos y requiere actualización permanente”.

Tres jornadas de teoría, talleres prácticos y una exhibición aérea





El congreso se desarrollará a lo largo de tres jornadas principalmente teóricas, aunque también incluye cuatro talleres prácticos distribuidos en el cronograma.

Además, el domingo está prevista una exhibición con helicópteros sanitarios, que dependerá de las condiciones meteorológicas.





“Vamos a poder ver cómo se trabaja con un helicóptero sanitario, van a venir helicópteros de la provincia de Neuquén y van a hacer una exhibición de cómo trabajan ”,

Mientras se desarrollaba la entrevista, uno de los helicópteros ya se preparaba para aterrizar en El Bolsón, señal del intenso movimiento que generan estos entrenamientos.





Capacitación clave para la temporada de incendios





Con la llegada de la temporada estival, la región vuelve a poner atención sobre los incendios forestales y la necesidad de contar con personal altamente capacitado para trabajar en emergencias complejas.





“Esto requiere mucha práctica. No todas las aeronaves se trabajan de la misma forma, entonces está bueno ver distintas aeronaves y cómo se operan”, afirmó la referente, remarcando que en la tarde habrá dos exposiciones comparativas entre profesionales de Brasil y Argentina que trabajan con el mismo modelo de aeronave, pero con protocolos diferentes.





Una capacitación abierta y diversa





La propuesta está dirigida a todos los profesionales que puedan necesitar intervenir con aeronaves, desde enfermeros y médicos hasta brigadistas forestales.





De hecho, uno de los momentos esperados del congreso será la presentación de la nueva especialidad de Enfermería Forestal, pensada para quienes se desempeñan dentro del combate de incendios.





Más de 160 inscriptos y 20 expositores de primer nivel





Este segundo congreso superó ampliamente las expectativas:

160 inscriptos, más de 20 expositores y un equipo organizador de cinco integrantes. Aún se espera la llegada de participantes que aterrizaron esta mañana en Bariloche y se dirigen hacia El Bolsón.





“Realmente son todos cracks, cada uno fue evaluado, enviaron su currículum"

Hacia protocolos unificados en Latinoamérica.

Uno de los objetivos de largo plazo es unificar criterios de trabajo en la región. Juan organizador del evento y enlace en Argentina del Consejo Mexicano de Aeromedicina viene impulsando desde hace tiempo la construcción de protocolos comunes.





“Venimos haciendo todo un trabajo de intentar tener protocolos unificados a nivel latinoamericano, pero eso lleva muchos años”.





Un congreso que llegó para quedarse





Esta segunda edición implicó 24 meses de trabajo ininterrumpido, esfuerzo económico y acompañamiento permanente de la comunidad, incluida la Brigada de Mallín, con la que colaboran regularmente en incendios.





“Esperemos que sí, que llegó para quedarse. Esto demanda muchísimo esfuerzo, pero sin el apoyo de todos los chicos no lo podríamos haber hecho”, expresó Juan.





El Bolsón sigue creciendo como punto estratégico en la formación en emergencias y aeromedicina, consolidándose como un referente nacional e internacional en el trabajo prehospitalario y los traslados sanitarios aéreos.