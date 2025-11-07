Bomberos y brigadistas controlaron un incendio forestal cercano a viviendas en El Hoyo

El siniestro se registró pasado el mediodía en la zona del Callejón Azúcar. La rápida intervención conjunta permitió evitar la propagación del fuego hacia dos casas y áreas de arboleda.



Bomberos Voluntarios de El Hoyo y brigadistas de Incendios Forestales trabajaron durante la tarde de este viernes para contener un incendio forestal que se desató en el sector conocido como Callejón Azúcar, en el ejido de la localidad. El foco se inició cerca de viviendas y alcanzó a quemar una superficie estimada en media hectárea de pastizales.

La jefa del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios, Luciana Cárdenas, confirmó que el llamado de alerta se recibió pasado el mediodía. “Activamos la guardia mediante el toque de sirena y nos dirigimos al lugar con tres móviles: uno de ataque rápido, una autobomba y una unidad cisterna. En simultáneo, llegaron los brigadistas también con tres vehículos”, explicó.

Debido a la cercanía del fuego con dos viviendas linderas y una importante zona de arboleda, el trabajo inicial se enfocó en proteger las estructuras. “Nos abocamos a hacer líneas de protección sobre las casas y, en conjunto con la brigada, otro móvil trabajó directamente sobre el foco”, detalló Cárdenas.

Si bien el incendio fue controlado, las tareas de enfriamiento se extendieron durante la tarde para evitar posibles reinicios. “La superficie era bastante amplia y con vegetación seca, así que nos llevó un tiempo. Pero ahora está contenido”, añadió.

En cuanto al origen del fuego, la jefa del cuerpo indicó que se trató de un accidente doméstico. Un vecino realizaba tareas con una amoladora y una chispa cayó sobre pasto seco, provocando la rápida propagación del incendio. “Llegamos a tiempo gracias al trabajo conjunto entre instituciones y la colaboración de los vecinos”, sostuvo.

Desde el cuartel recordaron la importancia de extremar cuidados en esta época del año, evitando el uso de herramientas o prácticas que puedan generar chispas o calor en zonas con vegetación seca, dado el riesgo de propagación inmediata.