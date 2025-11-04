Destacada actuación de la Academia IN NAE de El Bolsón en el 32° Campeonato ATU en Buenos Aires





Una delegación local viajó al microestadio de la Ciudad Deportiva Don Bosco para competir en el torneo federativo con más de 600 participantes de todo el país. La escuela obtuvo múltiples podios, incluyendo dos medallas doradas en Taekwondo Adaptado.



La Academia IN NAE, con sede en el Club Torino de El Bolsón, participó el pasado domingo 2 de noviembre en la 32ª edición del Campeonato ATU (ASOCIACIÓN TAEKWONDO UNIFICADO) , realizado en el microestadio de la Ciudad Deportiva Don Bosco, en la localidad de Aldo Bonzi, Buenos Aires. El evento fue organizado y fiscalizado por la Confederación Argentina de Taekwondo ITF, con la Asociación Taekwondo Unificado como anfitriona, entidad que otorga el aval internacional a las academias participantes.





La competencia reunió a más de 600 atletas provenientes de distintas provincias, y entre ellos se destacó la delegación de IN NAE, que concurrió con representantes en diversas categorías, incluyendo Taekwondo Adaptado.

En este rubro brilló la atleta Kiara Dasse, quien obtuvo dos medallas de oro, consolidándose como una de las referentes de la disciplina a nivel local. “Estamos muy orgullosos de Kiara y de todos los competidores, más allá de los resultados. Cada uno dio lo mejor de sí”, expresó la instructora y cinturón negro Daniela Flores.





Los resultados alcanzados fueron los siguientes:

Cinturones Negros (Danes):

🥉 Daniela Flores – Tercer puesto en Lucha Dan femenino (hasta 65 kg).

🥈 Juan Reyes – Segundo puesto en Formas 1° Dan masculino (categoría senior).

Cinturones de Colores (Gups):

🥇🥇 Felipe Gajardo – Primer puesto en Lucha Juvenil y primer puesto en Formas Juvenil.

🥇 Stella Niveyro – Primer puesto en Lucha Veteranos y 🥈 segundo puesto en Formas.

🥇 Ángel Gajardo – Primer puesto en Formas Veteranos y 🥈 segundo puesto en Lucha.

🥇 Daiana Pereyra – Primer puesto en Lucha femenino adulto y 🥈 segundo puesto en Formas adulto.

🥇🥇 Kiara Dasse – Dos primeros puestos en categorías de Taekwondo Adaptado.





Desde la academia destacaron el esfuerzo, la dedicación y el proceso de entrenamiento sostenido que permitió estar presentes en una competencia de alto nivel.

“Más allá de las medallas, lo importante es el crecimiento deportivo y personal de cada integrante”, cerró Flores.

La Academia IN NAE continúa con sus entrenamientos regulares y se prepara para nuevos desafíos de cara a la próxima temporada competitiva.