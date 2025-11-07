El Bolsón participó de las 1° Jornadas de Networking MICE Patagonia Norte en Bariloche







La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Subsecretaría de Turismo, participó de las Primeras Jornadas de Networking MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions) de la Patagonia Norte, realizadas en el Hotel NH Edelweiss de San Carlos de Bariloche.





El encuentro, organizado por Bariloche Bureau, reunió a destinos turísticos, organismos oficiales, empresas del sector y prestadores de servicios con el objetivo de fortalecer el turismo de reuniones y generar nuevas oportunidades de negocio y promoción regional.

En representación de El Bolsón estuvo presente la subsecretaria de Turismo, Sofía Seroff, quien participó de las rondas de vinculación y presentación de destinos.





“Fue una excelente oportunidad para seguir posicionando a El Bolsón dentro del circuito regional de turismo de reuniones y fortalecer vínculos con actores estratégicos del sector”, destacó Seroff.





La presencia de El Bolsón en este tipo de eventos refleja el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo turístico sostenible y la diversificación de la oferta local, impulsando el crecimiento económico y la promoción de la Comarca Andina como un destino de relevancia en la Patagonia