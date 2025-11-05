“El futuro energético argentino avanza con Río Negro como protagonista”

El entendimiento fue firmado por las empresas YPF, la italiana ENI y XRG en Abu Dhabi, en el marco de la feria ADIPEC 2025, y constituye un nuevo impulso que fortalece el proyecto. “Este acuerdo representa un hecho político y estratégico de enorme relevancia. Refleja la confianza del mundo en la capacidad de desarrollo de la Argentina y abre una nueva etapa de inversión, empleo y crecimiento”, afirmó Weretilneck en sus redes sociales.





El Gobernador subrayó que Río Negro será protagonista de ese proceso, con el Golfo San Matías como eje del desarrollo energético nacional. “Nuestra provincia acompañará este avance con trabajo local, participación de la industria rionegrina y formación de mano de obra para la nueva etapa que se abre”, agregó.

El proyecto, impulsado por YPF, prevé una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado a través de dos buques, expandible a 18 millones, mediante tecnología flotante (FLNG) que permitirá exportar el gas de Vaca Muerta al mundo desde la costa rionegrina.





Finalmente, el Gobernador felicitó al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y a todo el equipo de la empresa estatal argentina por este logro.

