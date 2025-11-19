El incendio en El Pedregoso ya está contenido en un 80%



Acaba de concluir la reunión operativa por el incendio que se desarrolla en la zona de El Pedregoso, Epuyen. Tras horas de trabajo intenso, el panorama parece mejorar y las autoridades muestran un ánimo distinto.





“El incendio está contenido”, señaló Abel Nievas





El secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, explicó que tras la evaluación técnica del jefe de incendio, Luis Fernández, y del jefe de operaciones, se determinó que el avance del fuego se encuentra contenido en un 80%.





“Considerando el porcentaje del perímetro que ha sido trabajado con veredas cortafuego y sectores donde el terreno mismo rocas y cañadones frenó el avance, se lo considera contenido”, detalló Nievas.

Aun así, mencionó que se observan algunas columnas de humo en un cañadón, pero que no representan riesgo de propagación. “Igualmente se va a seguir trabajando mañana y durante el fin de semana para lograr el controlado definitivo”.

El helicóptero, clave para frenar el avance





Durante toda la jornada pudo verse operar al helicóptero asignado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. “El recurso había llegado hace tres días a Bariloche y de inmediato nos avisaron que podíamos contar con él. Realmente es un complemento importantísimo para el combatiente que está abajo en el terreno”, destacó Nievas.





Agradecimientos a brigadistas y municipios





El funcionario remarcó una vez más el esfuerzo colectivo:

“Estamos muy agradecidos al municipio, al intendente José Contreras, a Salamin del municipio de El Hoyo, que pusieron maquinaria y equipamiento, y a todos los servicios que cada verano están al pie del cañón: el Servicio Nacional, Parques Nacionales, Bomberos Voluntarios de El Hoyo y de Epuyén, y las brigadas municipales. Se está construyendo un grupo de trabajo muy importante en la comarca”.





Intendente Contreras: “Una vez más nos toca empezar la temporada con un incendio”





El intendente José Contreras lamentó que el inicio de la temporada vuelva a estar marcado por un nuevo foco de incendio.

“Finalizamos la temporada pasada con un incendio nuestro y hoy la inauguramos nuevamente. Lamentablemente somos noticia otra vez, pero gracias a Dios y al gran trabajo desde el primer día se logró contener el avance hacia las viviendas. Eso es lo más importante, sobre todo comparando con lo que nos pasó en enero”.





Contreras felicitó especialmente a los brigadistas “que desde el primer momento evitaron que el fuego llegara a las casas” y expresó su deseo de que el incendio pueda darse por finalizado en pocos días.





“Será una temporada muy complicada: pedimos conciencia”





El intendente pidió responsabilidad tanto a turistas como a pobladores locales.

“Siempre hacemos hincapié en el turista, pero también el vecino tiene que ser consciente. Vamos a tener una temporada muy complicada. No hacer fuego donde no corresponde es fundamental”.

