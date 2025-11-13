El IUPA convocó a elecciones, un paso clave para su normalización

La convocatoria quedó establecida mediante resolución del Rector Normalizador, en ejercicio de las atribuciones previstas en el Estatuto del IUPA. El proceso abarca a todos los claustros y permitirá conformar el órgano de gobierno que dará plena autonomía y representatividad a la Universidad, en un marco de participación democrática y transparencia.





El llamado incluye la aprobación del cronograma electoral, que ordena cada instancia del proceso: publicación de padrones, presentación de listas, campaña, jornada de votación y escrutinio definitivo.





“Este avance constituye un paso histórico para la vida institucional del IUPA y ratifica el compromiso asumido por el Estado Provincial para acompañar la plena regularización de su estructura de gobierno”, remarcó el rector normalizador de la institución, Gerardo Blanes.

Cronograma electoral

Inicio del proceso electoral: 29 de diciembre de 2025

Publicación de padrones provisorios: 3 de febrero de 2026

Exhibición de padrones: 4 y 5 de febrero

Impugnaciones y observaciones: 6 y 9 de febrero

Resolución de observaciones: 10 y 11 de febrero

Publicación de padrones definitivos: 12 de febrero

Presentación de listas: 13 de febrero

Exhibición de listas: 18 y 19 de febrero

Impugnaciones: 20 y 23 de febrero

Resolución de impugnaciones: 24 y 25 de febrero

Oficialización de listas: 26 de febrero

Campaña electoral: 27 de febrero al 12 de marzo

Veda electoral: 13 y 14 de marzo

Acto electoral: 15 y 16 de marzo

Publicación de resultados: 17 de marzo

Impugnaciones: 18 al 20 de marzo

Resolución de impugnaciones: 23 al 25 de marzo

Primera reunión ordinaria del Consejo Superior: 30 de marzo de 2026

