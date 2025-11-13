Dolor en el fútbol regional por el fallecimiento de Nelly Chatruk





Foto gentileza Darío Ortega

Esta mañana el fútbol regional atraviesa una jornada de profundo pesar, la noticia del fallecimiento de Nelly Chatruk, vecina muy querida de El Bolsón y referente indiscutida del fútbol infantil en toda la Comarca Andina, conmocionó a jugadores, dirigentes y entrenadores. Durante más de tres décadas, Nelly fue el alma mater de este deporte en la región, impulsando torneos, armando ligas y acompañando a cientos de niños que dieron sus primeros pasos gracias a su dedicación.





El recuerdo de sus compañeros





Entre quienes compartieron años de trabajo y pasión con ella se encuentra Johnny Pérez, entrenador de fútbol infantil, quien la recordó con enorme afecto:

“Nos levantamos con esa triste noticia de que partió Nelly y nos dejó a todos con una sensación muy fea. Por todo lo que fue, por lo que conllevaba su sola presencia. Yo la conocí de chico, cuando jugaba en el Club Güemes, y ella ya estaba ahí, organizando, ayudando, siempre presente”, contó emocionado.





Johnny destacó que Nelly no solo fue una histórica dirigente del Club Güemes, sino una figura central en la organización del fútbol infantil, libre y federado, recorriendo canchas, torneos y reuniones en toda la comarca. “Ella respiraba fútbol”, resumió.





Una dirigente incansable





Pérez recordó también el compromiso y la capacidad organizativa de Chatruk, especialmente cuando fue presidenta de AFUCA, la asociación que nuclea el fútbol infantil de la región.





“Tenía tres grandes amores: su familia, su club y la organización de AFUCA. Era una persona con una capacidad increíble. No se perdía una reunión, no había excusas. Venía de una jornada en Güemes y a la tarde ya estaba en la liga. Entraba a las seis y se iba a medianoche”, relató.





Esa entrega marcó a generaciones de deportistas y dirigentes. Nelly promovió la inclusión de los barrios, la formación de selecciones locales y el fortalecimiento de los clubes como espacios de contención social.





Un legado que trasciende el deporte





“Hay generaciones enteras que pudieron crecer y estar contenidos gracias al trabajo de ella. Muchos de esos chicos hoy son adultos, profesionales o entrenadores, y todos le debemos algo a Nelly”, afirmó Johnny con emoción.













Para quienes la conocieron, la imagen más nítida que queda es la de Doña Nelly al borde de la cancha, colocando una red o coordinando una reunión, siempre con la misma pasión.





“Mi recuerdo es verla sentada en la punta de la mesa de comisión directiva, con compromiso, sin faltar nunca. Era el motor de todo”, recordó Pérez.





El último homenaje





El fútbol regional prepara para este fin de semana un minuto de silencio en cada cancha, como homenaje a quien dedicó su vida al deporte y a su comunidad.

Porque, como dicen sus compañeros, “Nelly no se fue del todo: su huella sigue viva en cada niño que aprendió a jugar con alegría y respeto, como ella enseñó”.