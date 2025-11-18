El SPLIF extinguió todos los incendios en la jurisdicción

El SPLIF El Bolsón debió trabajar en varios incidentes en la jurisdicción en el marco de un alerta amarillo por vientos el día lunes. Se trabajó sobre al menos 4 focos, 2 de ellos principio de incendio, uno sobre la Ruta 40 km 1923, otro en camino al cerro Perito Moreno y dos incendios declarados.





El incendio Los Fuegos, ubicado en el km 1922 de Ruta 40 abarcó una hectárea y el incendio Laguna de Ruiz, en la Cuesta del Ternero afectó 0.36 hectáreas. Todos los eventos tuvieron como origen problemas eléctricos asociados a la caída de árboles en el tendido.





Además el personal debió recorrer la jurisdicción removiendo restos de árboles caídos sobre los caminos, tendidos y en ocasiones poniendo en riesgo viviendas. En algunos momentos las ráfagas alcanzaron una intensidad que terminó por arrancar de raíz árboles de gran porte.





Esta primavera ventosa llega luego de un invierno con escasas precipitaciones y al menos 4 eventos de fuego significativos.

Se avecina una temporada compleja y el aviso a tiempo es lo más importante. Ante cualquier columna de humo llamar pronto al 103.