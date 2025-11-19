Emergencia Ígnea: El Municipio de El Bolsón adhirió al decreto Provincial

Noticias Del Bolson noviembre 19, 2025



La Municipalidad de El Bolsón informa que el intendente Bruno Pogliano firmó la resolución mediante la cual el Ejecutivo Municipal adhiere en todos sus términos al Decreto Provincial Nº 1104/2025, que declara la emergencia ígnea por el plazo de un año en todo el territorio de Río Negro. La resolución ya fue elevada al Concejo Deliberante para su conocimiento y ratificación.

La medida establece la prohibición de hacer fuego al aire libre en tierras públicas y en cualquier espacio que no esté expresamente habilitado, reforzando las acciones de prevención ante el contexto de altas temperaturas, vientos fuertes y sequía que incrementan el riesgo de incendios forestales y de interfaz.

Asimismo, los balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos deberán cumplir estrictamente con las medidas previstas. Las áreas de Inspectoría de Comercio, Turismo y Medio Ambiente estarán a cargo de la fiscalización y control, mientras que el Juzgado de Faltas aplicará las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

El intendente Pogliano destacó la importancia de profundizar el trabajo preventivo y de concientización: “La prevención es nuestra herramienta más eficaz. Debemos proteger nuestros recursos naturales, nuestros barrios de interfaz y la seguridad de toda la comunidad”.

El Municipio solicita a vecinos, vecinas y visitantes acompañar las medidas, actuar con responsabilidad y colaborar con la protección del entorno, especialmente en una temporada de alto riesgo para toda la región cordillerana.










