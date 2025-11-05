En octubre, Río Negro reforzó con obras su infraestructura hospitalaria

Las actividades se enmarcaron en el Plan de Obras Rionegrino 2023-2027 que la Provincia lleva adelante con recursos íntegramente rionegrinos.





Avances del Plan de Infraestructura en Salud 2023-2027

De este modo, octubre fue un mes en donde se avanzó de manera sostenida con el Plan de Infraestructura en Salud 2023-2027, un programa que busca fortalecer la red hospitalaria y de atención primaria en todo el territorio rionegrino.





En este marco, se puso en pleno funcionamiento el nuevo servicio de Guardia del hospital Zonal “Dr. Ramón Carrillo” de San Carlos de Bariloche, un hito que mejora sustancialmente la capacidad de respuesta ante emergencias y, también, el sector de consultorios en el Hospital de Cinco Saltos con el objetivo de optimizar las condiciones de trabajo del personal de salud.









Además, se firmó el contrato para la construcción del Centro de Salud de Mallín Ahogado, que permitirá ampliar la cobertura sanitaria en una zona en crecimiento. Se licitaron los nuevos hospitales de Sierra Colorada y Barda del Medio, dos obras fundamentales que reforzarán la atención médica en la Región Sur y el Alto Valle Oeste.





Asimismo, se realizó una recorrida de obra en la segunda etapa de ampliación del Hospital “Dr. Máximo Laure” de Chimpay, que alcanzó el 42% de avance, y se anunció la licitación del hospital de Darwin, con una inversión estimada en $6.936 millones.





Obras y acciones en toda la provincia

En la Región Sur, se destacó la culminación de los trabajos en la Escuela Primaria 73 de Comallo, que celebró su centenario, y la ejecución de obras de agua, gas y energía en distintas localidades.





En la Zona Andina, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, encabezó actividades en San Carlos de Bariloche, donde se avanza con la planificación de una nueva escuela financiada con el Bono VMOS, y en Ñorquinco y El Bolsón, donde se firmaron convenios y se supervisaron proyectos de infraestructura vial y urbana.









En el Alto Valle, se llevaron adelante acciones en Fernández Oro, Cinco Saltos, Chichinales, Villa Regina y Allen, con la ejecución de obras de gas, electricidad, pavimento y la planificación de nuevos polideportivos. En Allen, además, se confirmó la inclusión de la red de gas para el Loteo Bagliani en el Presupuesto Provincial 2026, beneficiando a 54 familias de Guerrico.





En la Zona Atlántica, las actividades se desarrollaron en Viedma y Sierra Grande, donde se firmaron convenios y se anunciaron obras de infraestructura urbana, eléctrica y vial -pavimentación acceso a San Javier-, fortaleciendo la conectividad y los servicios públicos.









Durante todo el mes, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos sostuvo una agenda territorial activa, que reafirma la decisión política del Gobierno de Río Negro de sostener el desarrollo provincial con recursos propios, priorizando obras que impactan directamente en la vida de las comunidades.





“En un contexto económico nacional adverso, seguimos avanzando con obras financiadas con recursos rionegrinos. Cada inversión representa una decisión política del Gobierno Provincial de acompañar a los municipios y garantizar infraestructura que mejore la calidad de vida de las familias rionegrinas”, afirmó el Ministro Alejandro Echarren.













El Gobierno de Río Negro reafirma así su compromiso con el trabajo conjunto con los municipios y la planificación de un Estado presente, con más obras, más infraestructura y más oportunidades para todas las regiones de la provincia.

