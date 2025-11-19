Habilitan refugios del ANPRALE para la temporada

La actividad, encabezada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se realizó luego de la firma del Acta Acuerdo de Trabajo Conjunto y Ordenamiento Interinstitucional, que establece un Protocolo Unificado para la gestión y habilitación de los refugios.





Participaron áreas provinciales de Energía y Ambiente, Turismo y Protección Civil, el Municipio de El Bolsón, la Patrulla de Montaña y refugieros, consolidando un espacio de trabajo articulado para ordenar y fortalecer la gestión ambiental y turística del área.













El Acta Acuerdo fija un Protocolo Unificado de Habilitación que organiza y agiliza el circuito administrativo para los emprendimientos turísticos del ANPRALE. El documento establece criterios comunes entre los organismos intervinientes, garantizando una gestión coordinada, transparente y en línea con las normativas ambientales vigentes.





Durante el acto se destacaron los avances logrados desde el anuncio de reapertura del área y el compromiso de todos los actores para cumplir con los estándares de seguridad, gestión ambiental, uso responsable del espacio, ordenamiento territorial y calidad prestacional.





La aplicación del protocolo permite unificar inspecciones, estandarizar documentación y asegurar que los refugios habilitados cumplan con todas las condiciones necesarias para recibir visitantes de forma segura y sostenible.













Los organismos adelantaron que el trabajo conjunto continuará durante toda la temporada, con inspecciones coordinadas, acompañamiento técnico y acciones de control para garantizar el cumplimiento de cada etapa del proceso.





El nuevo sistema de habilitaciones tendrá vigencia 2025/26 e incorpora criterios unificados sobre infraestructura, gestión de residuos, seguridad, bromatología, uso del agua y prevención de incendios, entre otros aspectos prioritarios.

