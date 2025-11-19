Habilitan refugios del ANPRALE para la temporada

El Gobierno de Río Negro, junto a la Municipalidad de El Bolsón y diversas instituciones, entregó certificados de habilitación en trámite a los refugios de montaña del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE), en el marco del proceso de reapertura tras el incendio ocurrido durante el verano 2025. La habilitación oficial será este viernes 21.
La actividad, encabezada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se realizó luego de la firma del Acta Acuerdo de Trabajo Conjunto y Ordenamiento Interinstitucional, que establece un Protocolo Unificado para la gestión y habilitación de los refugios.
Participaron áreas provinciales de Energía y Ambiente, Turismo y Protección Civil, el Municipio de El Bolsón, la Patrulla de Montaña y refugieros, consolidando un espacio de trabajo articulado para ordenar y fortalecer la gestión ambiental y turística del área.
El Acta Acuerdo fija un Protocolo Unificado de Habilitación que organiza y agiliza el circuito administrativo para los emprendimientos turísticos del ANPRALE. El documento establece criterios comunes entre los organismos intervinientes, garantizando una gestión coordinada, transparente y en línea con las normativas ambientales vigentes.
Durante el acto se destacaron los avances logrados desde el anuncio de reapertura del área y el compromiso de todos los actores para cumplir con los estándares de seguridad, gestión ambiental, uso responsable del espacio, ordenamiento territorial y calidad prestacional.
La aplicación del protocolo permite unificar inspecciones, estandarizar documentación y asegurar que los refugios habilitados cumplan con todas las condiciones necesarias para recibir visitantes de forma segura y sostenible.
Los organismos adelantaron que el trabajo conjunto continuará durante toda la temporada, con inspecciones coordinadas, acompañamiento técnico y acciones de control para garantizar el cumplimiento de cada etapa del proceso.
El nuevo sistema de habilitaciones tendrá vigencia 2025/26 e incorpora criterios unificados sobre infraestructura, gestión de residuos, seguridad, bromatología, uso del agua y prevención de incendios, entre otros aspectos prioritarios.
