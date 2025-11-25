Incendio vehicular en Ruta 40 norte: intervino Bomberos Voluntarios













Cerca del mediodía de este martes, los Bomberos Voluntarios recibieron un aviso alertando sobre un incendio vehicular en la Ruta 40 norte, pasando el cruce de El Maitén. De inmediato se despachó una unidad hacia el lugar.

SPLIF ya trabajaba en la zona

Al arribar la dotación, personal del SPLIF se encontraba realizando las primeras tareas de control, dado que el fuego ya había tomado parte de la vegetación lindera.

El vehículo afectado fue un Volkswagen Gol color rojo, cuyo motor y parte del interior resultaron dañados por las llamas.

No hubo personas lesionadas

Desde Bomberos confirmaron que no se registraron heridos. El propietario del automóvil, un vecino de Mallín Ahogado, se encontraba fuera de peligro.

Las tareas de extinción y aseguramiento del sector permitieron controlar el incidente sin mayores complicaciones.