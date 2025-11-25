Lago Puelo refuerza la prohibición de hacer fuego ante el riesgo extremo





La Municipalidad de Lago Puelo informó que continúa prohibida la realización de cualquier tipo de fuego al aire libre y en lugares que no estén específicamente habilitados. La medida, establecida mediante la Resolución N.º 463/25, se mantendrá hasta nuevo aviso.

Una medida clave para prevenir incendios

Desde el municipio remarcaron que la colaboración de la comunidad es fundamental para reducir el riesgo de incendios en esta época del año, cuando las altas temperaturas y la falta de humedad generan condiciones críticas.

Autoridades locales recordaron que incluso pequeños descuidos pueden derivar en situaciones de alto peligro para los vecinos, el ambiente y los recursos naturales.

Líneas de contacto ante cualquier emergencia

Para consultas o reportes vinculados a prevención y emergencias, se encuentran disponibles las siguientes vías de comunicación: