Incendios Forestales: Río Negro accede a un crédito de USD 5 millones para avanzar en la reconstrucción de El Bolsón

El Gobierno nacional aprobó, mediante el decreto 839/2025, un préstamo de hasta cinco millones de dólares para financiar acciones de emergencia, recuperación y fortalecimiento institucional tras los incendios forestales que afectaron a la Comarca Andina.

El Bolsón comenzará a recibir un respaldo económico clave para continuar la reconstrucción luego de los devastadores incendios forestales registrados durante el verano. Este viernes, a través del decreto 839/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó la aprobación de un préstamo de hasta 5 millones de dólares destinado a Río Negro para ejecutar el Programa de Emergencia para la Atención Primaria y Recuperación en la ciudad.

El acuerdo fue suscripto entre la República Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), organismo que canalizará los recursos. Junto con ello, se estableció un contrato de contragarantía entre Nación y la provincia, mediante el cual el gobierno rionegrino se compromete a cumplir con las obligaciones financieras en los plazos estipulados.

El programa prevé intervenir en distintos frentes. En primer lugar, apunta a mitigar los efectos inmediatos de la emergencia, mediante la restitución de bienes y servicios básicos para las familias damnificadas. También contempla medidas de recuperación productiva, económica y ambiental, con el fin de restablecer los medios de vida y favorecer la restauración del ecosistema afectado.

Otro componente central del financiamiento será el fortalecimiento del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), con el objetivo de mejorar su capacidad operativa para enfrentar futuros siniestros. En total, el programa se estructura en tres ejes principales: atención primaria de la emergencia, recuperación de áreas dañadas y fortalecimiento del SPLIF, además de una línea destinada al gerenciamiento, evaluación y auditoría de las acciones.

Desde el Banco Central evaluaron la operación y concluyeron que su impacto macroeconómico sobre la balanza de pagos será limitado. En tanto, la Oficina Nacional de Crédito Público no presentó objeciones y subrayó que las condiciones del préstamo resultan más favorables que las que Argentina podría obtener en el mercado internacional.

La confirmación de este financiamiento representa un alivio para El Bolsón, una comunidad que todavía enfrenta las secuelas de un incendio que dejó importantes pérdidas en viviendas, infraestructura productiva y patrimonio natural. Con este impulso, la región patagónica podrá avanzar en la reconstrucción y proyectar un futuro más resiliente frente a las amenazas ambientales.