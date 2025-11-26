Tragedia en la Ruta 23: una vecina de El Bolsón murió en un vuelco cerca de Valcheta





Una segunda mujer, también oriunda de El Bolsón, fue trasladada de urgencia al hospital de Las Grutas. El accidente ocurrió este miércoles por la mañana en el kilómetro 15 de la Ruta Nacional 23.





Un vuelco que terminó en tragedia





Una mujer perdió la vida este miércoles por la mañana tras un violento accidente ocurrido en el kilómetro 15 de la Ruta Nacional 23, en cercanías de Valcheta. Según las primeras pericias, el siniestro se trató de un vuelco que dejó como saldo una víctima fatal y otra persona gravemente herida.





En el lugar trabajó personal de la Comisaría 15, acompañado por efectivos de la Brigada Rural, quienes aseguraron la zona y realizaron las actuaciones correspondientes.





Viajaban hacia El Bolsón





De acuerdo con la información difundida por FM Única Valcheta, el vehículo involucrado —un Renault Sandero— era ocupado por dos mujeres oriundas de El Bolsón, que viajaban desde Las Grutas hacia su localidad de residencia.





Una de ellas falleció en el lugar, mientras que la otra fue trasladada de inmediato al hospital de Las Grutas debido a la gravedad de sus lesiones.





Las autoridades continúan investigando las causas del vuelco, mientras la comunidad de El Bolsón recibe con profundo dolor la noticia de este nuevo accidente fatal en la región.