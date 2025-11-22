La Policía detuvo en El Bolsón a un sujeto que amenazó y agredió a su ex pareja

Efectivos de la Comisaría 12 detuvieron a un sujeto que amenazó y agredió a su ex pareja en su vivienda particular, ubicada en el barrio Las Mutisias de El Bolsón.

La víctima denunció que el sujeto se presentó en horas de la madrugada de este sábado, alterado y fuera de control, para exigir que le entregue sus pertenencias.

El sujeto ingresó a la propiedad, donde amenazó a la mujer con un cuchillo, delante de la presencia del hijo de ambos, menor de edad.

La Policía acudió en dos oportunidades en la vivienda. En la primera, logró escapar aunque fue detenida cuando regresó a la casa con intenciones de seguir agrediendo a la mujer.

Personal de la Comisaría 12 interceptó al sujeto, de 30 años, y lo trasladó a la unidad policial. Se iniciaron actuaciones por robo, daños, lesiones leves y amenazas agravadas por el uso de arma blanca, en contexto de violencia de género.

Fuente: Policía de Rio Negro.