Accidente en el centro de El Bolsón: un motociclista resultó lesionado tras chocar con un auto





Un accidente de tránsito ocurrido este lunes por la tarde generó movimiento en pleno centro de El Bolsón. Según informaron desde Bomberos Voluntarios, el siniestro se registró alrededor de las 18:50, cuando un llamado alertó sobre un choque entre una motocicleta y un automóvil.





Atención inmediata en el lugar





Al arribar la unidad de rescate, los bomberos encontraron al conductor de la moto, un hombre que presentaba una lesión en la rodilla izquierda. En primera instancia, fue asistido por una enfermera que pasaba por el lugar, quien brindó los primeros cuidados hasta la llegada del personal de emergencia.





Pocos minutos después arribó también el personal del Hospital de Área, que evaluó al motociclista para determinar la gravedad de la lesión.













El herido rechazó el traslado





A pesar del golpe y la intervención de los profesionales, el hombre decidió no ser trasladado al nosocomio local, según confirmaron fuentes de Bomberos.





Las circunstancias del choque y la mecánica del accidente aún no fueron detalladas.