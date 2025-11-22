Jornada movida: quemas, asados y un accidente en el casco urbano

La jornada del día sábado se volvió especialmente movida para los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, que debieron acudir a distintas intervenciones relacionadas con quemas en varios puntos de la ciudad y, mientras regresaban de un operativo, se encontraron de manera fortuita con un accidente vial.
Tres intervenciones por fuego en pocas horas
Según informaron, la primera salida se registró en la zona
Sur, detrás del Matadero, donde vecinos alertaron sobre una quema. Una unidad
fue despachada y logró llegar al lugar, aunque la situación se encontraba “muy
adentro”. Finalmente se constató que se trataba de un asado encendido al aire
libre. Se desplegó el protocolo correspondiente y se dio aviso al Servicio de
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).
Minutos más tarde, otra dotación debió dirigirse al barrio
Usina, específicamente al Callejón Emilia y Emiliano Pérez, por una situación
similar: nuevamente un asado fue interpretado como una quema peligrosa. Se
tomaron los datos de los responsables y la unidad se retiró del sector.
Casi en simultáneo, llegó un tercer aviso por una quema de
cables en el barrio Esperanza, en inmediaciones de la calle 2 de Abril. Al
arribo del personal, la situación estaba controlada y también intervino
personal policial para identificar a los involucrados.
Accidente en Rivadavia y Dorrego
Mientras regresaban de uno de los procedimientos, los
bomberos se encontraron accidentalmente con un siniestro vial ocurrido en
avenida Rivadavia y Dorrego. La colisión involucró al menos una motocicleta y
un vehículo.
Al momento del hallazgo, las personas involucradas ya habían
sido trasladadas y en el lugar trabajaba personal de Criminalística. Desde el
cuartel aclararon que no tuvieron intervención, ya que no recibieron ningún
aviso previo desde el 911 o desde la Policía.
