Jornada movida: quemas, asados y un accidente en el casco urbano





Imagen de archivo.

La jornada del día sábado se volvió especialmente movida para los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, que debieron acudir a distintas intervenciones relacionadas con quemas en varios puntos de la ciudad y, mientras regresaban de un operativo, se encontraron de manera fortuita con un accidente vial.

Tres intervenciones por fuego en pocas horas

Según informaron, la primera salida se registró en la zona Sur, detrás del Matadero, donde vecinos alertaron sobre una quema. Una unidad fue despachada y logró llegar al lugar, aunque la situación se encontraba “muy adentro”. Finalmente se constató que se trataba de un asado encendido al aire libre. Se desplegó el protocolo correspondiente y se dio aviso al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

Minutos más tarde, otra dotación debió dirigirse al barrio Usina, específicamente al Callejón Emilia y Emiliano Pérez, por una situación similar: nuevamente un asado fue interpretado como una quema peligrosa. Se tomaron los datos de los responsables y la unidad se retiró del sector.

Casi en simultáneo, llegó un tercer aviso por una quema de cables en el barrio Esperanza, en inmediaciones de la calle 2 de Abril. Al arribo del personal, la situación estaba controlada y también intervino personal policial para identificar a los involucrados.

Accidente en Rivadavia y Dorrego

Mientras regresaban de uno de los procedimientos, los bomberos se encontraron accidentalmente con un siniestro vial ocurrido en avenida Rivadavia y Dorrego. La colisión involucró al menos una motocicleta y un vehículo.

Al momento del hallazgo, las personas involucradas ya habían sido trasladadas y en el lugar trabajaba personal de Criminalística. Desde el cuartel aclararon que no tuvieron intervención, ya que no recibieron ningún aviso previo desde el 911 o desde la Policía.