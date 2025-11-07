La Comisaría de la Familia desarrolló una jornada de trabajo en Ñorquincó para fortalecer la prevención y el abordaje de la violencia de género



El pasado 6 de noviembre, personal de la Comisaría de la Familia de El Bolsón, a cargo del área de Capacitación y Prevención, junto con una profesional abogada, se trasladó a la localidad de Ñorquincó con el propósito de sostener una agenda de trabajo vinculada a la prevención y el abordaje integral de las situaciones de género y violencia intrafamiliar.





Durante la jornada, se mantuvo una reunión con referentes del Área de Género municipal y del Servicio Social del Hospital local, con el fin de coordinar tareas conjuntas, optimizar los canales de intervención y fortalecer los dispositivos de atención ya existentes.





Estos encuentros resultan fundamentales para consolidar una mirada integral con perspectiva de género, entendiendo que las respuestas institucionales deben priorizar la protección, el acompañamiento y la contención de quienes atraviesan situaciones de violencia.





Asimismo, se llevó adelante un encuentro de trabajo con el personal de la Subcomisaría de Ñorquinco, donde se dialogó acerca de las intervenciones actuales y se enfatizó la importancia de articular procedimientos de acompañamiento, escucha activa y derivación oportuna.





En este marco, se destacó la relevancia de construir redes territoriales, fortalecer los vínculos interinstitucionales y afianzar acciones de promoción, prevención y sensibilización, esenciales para brindar respuestas eficaces frente a estas problemáticas.





La Comisaría de la Familia reafirma su compromiso con una labor sostenida, orientada a garantizar el acceso a derechos, promover entornos seguros y contribuir al resguardo integral de las personas en situación de vulnerabilidad.