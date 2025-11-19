La Fiesta Nacional de la Fruta Fina será el 9, 10 y 11 de enero

Con la presencia de Eugenia Quevedo con La Banda de Carlitos (LBC) y el Telebingo el domingo, la primera fiesta popular de 2026 de la Comarca Andina ya tiene fecha confirmada en la localidad de El Hoyo.





El predio polideportivo será sede de la 38° edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina durante el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero, un evento familiar con artistas locales, juegos tradicionalistas de hacheros y motosierristas, el ya tradicional concursos de repostería y puestos con artesanías y gastronomía comarcal.





Durante la conferencia de prensa realizada en Rawson, el intendente de El Hoyo, Cesar Salamín, agradeció el "acompañamiento de la provincia para que nuevamente podamos tener una fiesta austera pero que va a traer muchas oportunidades y un gran momento de disfrute a nuestros vecinos", además agregó: "Este año vamos a contar con la presencia del Telebingo y con el correr de los días seguiremos acercando novedades".





En ese sentido, Ramiro Ibarra, titular de Lotería confirmó la presencia de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos e informó que habrá premios cercanos a los 15 millones y un Auto O Km.





El sorteo contará con cuatro rondas que incluirán premios de 500.000 pesos y bingos de 1 millón, 3 millones, 5 millones y 15 millones, además de un automóvil Renault Kwid 0 kilómetro y un premio de 50.000 pesos para quienes no registren aciertos.





Para el domingo, el acceso al predio estará vinculado a la adquisición del cartón, cuyo valor será de 10.000 pesos en formato individual (ingresa una persona) y 20.000 pesos en la promoción 3x2 (ingresan 3 personas), la disponibilidad de los cartones esta prevista dentro de unos veinte días.









Inscripciones





Las licitaciones de los puestos de la fiesta se realizarán hasta el 5 de diciembre a las 10 hs. La apertura de sobres tendrá lugar el mismo día a las 11 hs.





Para más información o consultas comunicarse al WhatsApp del Área de Producción 2944 134575 o llamada 4471 710 (7,30 a 13 hs).





Artistas interesados en participar, podrán comunicarse al mail artistasfrutafina@gmail.com. Tienen tiempo hasta el 20 de diciembre.





En cuanto a las actividades deportivas y los concursos tradicionalistas, podrán inscribirse y realizar mas consultas al mail deporteelhoyo@gmail.com.