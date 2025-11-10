Lionel Messi invierte en un hotel de lujo que se construirá en Río Negro

El astro argentino, junto a Meliá Hotels International construirán un complejo hotelero de primer nivel internacional.Lionel Messi sumará una nueva inversión en Argentina, esta vez en el corazón de la Patagonia. El capitán de la Selección argentina está asociado al grupo holding Meliá Hotels International, que construye en Bariloche un hotel de lujo a orillas del Lago Gutiérrez bajo su marca más exclusiva: The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez.El proyecto, que se desarrolla en el predio donde funcionó el histórico hotel “El Retorno”, forma parte del portafolio internacional que Meliá gestiona junto a Messi. Desde el 1° de noviembre, el grupo hotelero español asumió la gestión de la cadena MiM Hotels, propiedad del futbolista, que se integró a The Meliá Collection, la línea de mayor categoría de la compañía.