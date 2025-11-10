El IPAP abre preinscripciones para su oferta académica 2026

La oferta académica está destinada a profesionalizar y/o fortalecer las competencias de los agentes públicos y municipales de Río Negro, sin embargo, podrá anotarse cualquier persona que resida en Río Negro, quedando su preinscripción sujeta a los cupos y las posibles vacantes, teniendo prioridad el personal de la Administración Pública.





La modalidad de cursada se lleva a cabo con soporte virtual, que incluye clases diarias sincrónicas obligatorias (en tiempo real) a través de videoconferencias dirigidas por los docentes, así como clases asincrónicas disponibles en el campus académico. Las clases sincrónicas comienzan a partir de las 16:00, mientras que a las clases asincrónicas se puede acceder en cualquier momento del día, lo que permite a los estudiantes conectarse a su conveniencia.





Esta experiencia es muy valiosa para los estudiantes porque por un lado, las clases sincrónicas no sólo les permiten tener un contacto diario y directo con sus docentes, sino también, interactuar con sus compañeros, estudiar acompañados y generar un sentido de pertenencia y comunidad, disminuyendo las barreras geográficas. Por otro lado, las clases asincrónicas permiten realizar las actividades, descargar los materiales y interactuar con recursos didácticos en horarios amigables para el estudiante.





Oferta académica 2026 - destinada para Agentes Públicos y Municipales de Río Negro

Nivel Medio:

Ciclo Secundario para Adultos Trabajadores con orientación enInformática. (100 cupos)





Nivel Superior:

1) Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo. (100 cupos)

2) Tecnicatura Superior en Gestión del Capital Humano. (200 cupos)

3) Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa. (200 cupos)

4) Tecnicatura Superior en Gestión de Servicios de Salud. (200 cupos)

5) Tecnicatura Superior en Comunicación social con orientación al Desarrollo de los Nuevos Medios. (200 cupos)

6) Tecnicatura Superior Desarrollo de Software Full Stack. (150 cupos)

7) Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnologías de la Información. (150 cupos)

8) Tecnicatura Superior en Turismo (100 cupos)

9) Tecnicatura Superior en Gestión de Gobiernos Municipales (100 cupos - exclusiva para agentes municipales)





Instructivo para preinscripción:

La preinscripción se realizará a través del módulo de preinscripción del SIU GUARANÏ del IPAP, allí deberá subir la documentación personal escaneada: DNI, Partida de Nacimiento, Título Primario (para inscriptos al Ciclo Secundario para Adultos) y Analítico del Título Secundario o Constancia de Título en Trámite (Tecnicaturas) y constancia laboral que certifique que es agente público o municipal (Tecnicaturas/Secundario).





Antes de realizar su preinscripción tenga en cuenta la siguiente información:





Requisitos:

● Trabajar en la Administración Pública Provincial o Municipal (Constancia de laboral)

● Secundario Completo (Tecnicaturas)

● Primario Completo (Secundario)

● No estar cursando otra carrera en el IPAP

● Domicilio en la provincia de Río Negro





Luego de realizar la preinscripción, el paso siguiente es esperar la recepción de un correo electrónico en donde se le indicará el estado de su preinscripción conforme a los cupos y vacantes disponibles.





Posteriormente, a quienes se le acepte la preinscripción deberán realizar un ciclo introductorio virtual en el mes de febrero 2026. La inscripción se completa con la aprobación de dicho ciclo.

