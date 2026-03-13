Comerciantes advierten caída del consumo y compras cada vez más pequeñas en los barrios



La inflación interanual cercana al 30% empieza a sentirse con fuerza en los comercios de cercanía. En el acceso norte de El Bolsón, sobre avenida Sarmiento, el comerciante Aarón Salazar aseguró que el consumo bajó de manera notoria y que cada vez más vecinos compran lo justo y necesario para el día.





Desde su despensa ubicada en el barrio Milmaquén, uno de los comercios históricos de la zona, Salazar explicó que el cambio en los hábitos de compra es evidente. “Sí, se consume menos. Cada vez menos”, resumió.





Según contó, hace un tiempo los clientes llevaban mercadería en mayor cantidad, pero la situación económica modificó esa dinámica. “Antes compraban en cantidad, pero ahora te van llevando todo de poquito nomás: medio kilo de azúcar, un poco de aceite, caldito suelto, una cebolla, una papa. Así se maneja la gente más humilde en los barrios”, relató.





El comerciante también señaló que en su local no trabaja con tarjetas de crédito, por lo que el perfil de los compradores es distinto al de los grandes supermercados. “Tarjeta de crédito no acepto. Tengo únicamente para pasar por el posnet. La gente que tiene tarjeta va al supermercado. Nosotros no vemos eso”, explicó.





La baja en las ventas también obliga a los comerciantes a cambiar la forma de abastecerse. “Yo antes compraba bastante a los que me traen mercadería. Ahora les compro de a poco, porque está el vencimiento también. Se pasan rápido y hay que estar atento a eso”, comentó.





A pesar de la caída del consumo, Salazar aseguró que intenta sostener el vínculo con los vecinos del barrio y dar una mano cuando la situación lo requiere. “Nosotros siempre estamos al lado de la gente más humilde. Tratamos de ayudarle”, afirmó.





Incluso, contó que en muchas ocasiones termina regalando productos básicos a quienes lo necesitan. “Por ahí están pidiendo una bolsita de pan. En el pan yo gano poco, pero les digo ‘bueno, llevate una bolsita’, y se la regalo. Mucha gente anda pidiendo siempre”, expresó.





Finalmente, remarcó que el movimiento turístico beneficia sobre todo a los comercios céntricos, mientras que en los barrios la realidad es distinta. “El turismo pasa y deja algo para el centro. Nosotros no vemos pasar eso”, concluyó.