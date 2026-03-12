Conmoción en Bariloche: desde una camioneta dispararon e hirieron a un menor

Un violento episodio sucedió este jueves por la tarde en la zona oeste de Bariloche, luego de que vecinos y transeúntes denunciaran que desde una camioneta blanca se habrían efectuado disparos mientras circulaba por la avenida Pioneros, destaca en su portada El Cordillerano.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 6 de la avenida Pioneros. Tras el incidente, el menor fue asistido y posteriormente trasladado al hospital para recibir atención médica. El adolescente tiene 13 años y asiste a la Escuela Técnica Los Andes. Según se indicó desde la institución, "está fuera de peligro".

Según información policial de la Unidad 27 de Melipal, el hecho se conoció alrededor de las 17.30 a partir de un llamado al 911 que alertó sobre disparos en la intersección de las avenidas Pioneros y Saihueque.

Minutos después comenzaron a circular otros avisos de vecinos que indicaban que una camioneta blanca Volkswagen Amarok y también con un cuatriciclo en la caja, había sido vista pasando por la parada de colectivo.

La Policía encontró elementos balísticos en la banquina de la avenida Pioneros, a la altura de la escuela La Semilla, donde se realizaron las primeras actuaciones.

Intervino personal de la Comisaría 27, la fiscal Silvia Paolini y el Gabinete de Criminalística de la Policía.

Fuente El Cordillerano