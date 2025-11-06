Más de 1.500 títulos de propiedad entregados durante la gestión de Bruno Pogliano









En un acto cargado de emoción, la Municipalidad de El Bolsón concretó la entrega de nuevos títulos de propiedad a vecinos y vecinas que llevaban décadas esperando la regularización de sus tierras. Según destacó el intendente Bruno Pogliano, durante su gestión ya se otorgaron más de 1.500 títulos, en una política pública que definió como “central para devolver dignidad a la comunidad”. En un acto cargado de emoción, la Municipalidad de El Bolsón concretó la entrega de nuevos títulos de propiedad a vecinos y vecinas que llevaban décadas esperando la regularización de sus tierras. Según destacó el intendente Bruno Pogliano, durante su gestión ya se otorgaron más de 1.500 títulos, en una política pública que definió como “central para devolver dignidad a la comunidad”.





Durante la ceremonia, se vivieron momentos conmovedores. Uno de ellos fue el de “Negro” Flores, quien aguardó 45 años para recibir finalmente el documento que acredita la propiedad de su vivienda. “Cuando se entrega un título de propiedad, se entrega dignidad. Es uno de los actos más importantes para un Estado”, expresó Pogliano, subrayando que esta regularización constituye un punto de partida para el desarrollo ordenado de la localidad.





El jefe comunal remarcó que la demora en la entrega de títulos se arrastraba desde gestiones anteriores. “Nos duele que una persona tenga que esperar 45 años. Seguramente algún abuelo no llegó a ver esto, alguna familia perdió esa oportunidad. El título permite disponer de la parcela, deja de ser un papel para convertirse en un derecho hereditario, en la posibilidad de acceder a un crédito y en muchas otras oportunidades que durante años fueron negadas”, afirmó.





Entre los vecinos beneficiados también estuvo Carolina, quien esperó 22 años para obtener el documento. Según relató, la emoción de ese momento opacó el largo camino recorrido. “Cuando uno alcanza un objetivo tan deseado, todo el esfuerzo parece quedar atrás”, señaló Pogliano al referirse a su caso y al de tantas familias que atravesaron una espera similar.





Por otro lado, el intendente se refirió a la obra de gas que se proyecta para la segunda etapa en el barrio Luján, la cual permitirá nuevas conexiones y un anillado clave para mejorar el abastecimiento. La gestión local avanza en las gestiones junto al gobierno provincial y la empresa Camuzzi. “Estamos muy cerca de que sea un hecho. Es una decisión política avanzar en infraestructura esencial para los vecinos”, sostuvo.





Consultado sobre lo que resta por regularizar, Pogliano adelantó que aún quedan alrededor de 500 títulos más para entregar hasta 2027, entre adjudicaciones en venta y lotes en proceso de definición en el Concejo Deliberante. “Vamos a seguir con el mismo compromiso. Regularizar es ordenar y construir futuro”, concluyó.