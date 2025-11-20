Matías Sepúlveda ya tiene sus nuevos lentes y la emoción llegó a toda la familia



Después de semanas de ansiedad y trámites, finalmente llegaron los lentes de Matías Sepúlveda. La sorpresa fue doble: tardaron mucho menos de lo que la familia esperaba y la alegría del pequeño, al probárselos por primera vez, fue imposible de disimular.





“No te das una idea de la felicidad que tenía Matías cuando se puso sus lentes nuevos”, expresaron sus papás, visiblemente emocionados por este paso tan importante.





La familia destacó especialmente el acompañamiento de Óptica Lihué, que no solo se puso en contacto por iniciativa propia, sino que también ofreció un nuevo presupuesto que hizo posible concretar la compra.





Pero el agradecimiento no quedó solo en lo económico. Sus papás resaltaron “el compromiso y la dedicación con que trabajan, siendo súper cuidadosos y detallistas al marcar el centro de las pupilas para que los lentes queden perfectamente alineados con la visión y graduación”. Por esto, aseguraron que la óptica es “súper recomendable”.





Un apoyo que vino de todas partes





La familia también quiso agradecer a toda la comunidad, que aportó, compartió y acompañó en este proceso, así como a los amigos y familiares que siempre están presentes para Maty.





“Él es muy bendecido con toda la gente que lo ama. Que Dios les bendiga y multiplique grandemente la ayuda que nos dieron”, expresaron en un mensaje cargado de gratitud.





Un final feliz





Con sus nuevos lentes, Matías inicia una etapa donde podrá ver mejor el mundo que lo rodea. Para su familia, es un alivio y una alegría inmensa que se logró gracias al trabajo conjunto y solidario de muchas personas.





Los papás de Matías Sepúlveda.