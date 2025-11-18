Preocupación en Epuyén: el incendio en Cerro Pirque continúa activo y se intensifica con el viento





El incendio que se desató en la ladera este del Cerro Pirque continúa activo y presenta un escenario complejo debido al aumento del viento durante el mediodía de este martes. Así lo confirmó Jorge Bonansea, titular de Protección Civil del municipio de Epuyén, quien brindó un panorama actualizado sobre el avance del fuego y los trabajos en el lugar.





Según explicó el funcionario, las ráfagas comenzaron a incrementarse hacia el mediodía, lo que favoreció que las llamas avanzaran con mayor intensidad. En total, unas 100 personas participan del operativo, que incluye un helicóptero con helibalde y equipos trabajando principalmente con herramientas manuales, ya que no existe acceso vehicular directo a la zona afectada.

Los esfuerzos se concentran especialmente en el flanco izquierdo y en la cola del incendio, sectores que representan un riesgo para poblaciones cercanas. “El trabajo es arduo y continuo”, señaló Bonansea, destacando que la prioridad es asegurar las viviendas y proteger a los vecinos que residen en las inmediaciones.





Hasta el momento, se estima que la superficie afectada ronda las 250 hectáreas, aunque el dato será precisado durante la tarde. En cuanto a las evacuaciones, el funcionario confirmó que entre 20 y 25 personas correspondientes a unas seis o siete familias fueron autoevacuadas desde ayer, principalmente adultos mayores y personas con movilidad reducida, como medida preventiva ante una posible evacuación urgente.

El viento, que comenzó a arreciar pasado el mediodía, también obligó a reducir momentáneamente el trabajo del helicóptero. “Es un 412 muy potente, pero el viento es el que manda”, explicó Bonansea, señalando que las condiciones meteorológicas influyen de manera decisiva en los recursos aéreos.





Respecto al comportamiento del fuego, el área que más preocupa es la cabeza del incendio, ubicada en un cañadón de difícil acceso. Por ello, es probable que el personal no continúe trabajando en ese sector durante la jornada, priorizando las zonas donde hay riesgo para las viviendas.

Finalmente, Bonansea confirmó que no se registran personas lesionadas, ni entre los brigadistas ni entre los vecinos. Sin embargo, advirtió que el comportamiento del viento será un factor clave para el desarrollo del incendio durante lo que resta del día.