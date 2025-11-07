Proponen suspender cortes de luz, gas y agua hasta 2027 en Río Negro

Buscan garantizar el acceso a los servicios esenciales en hogares vulnerables. El proyecto amplía la histórica Ley 4395 y prevé multas a empresas.Ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que apunta a frenar los cortes de servicios públicos esenciales (gas, electricidad y agua potable) en toda la provincia hasta el 31 de diciembre de 2027.La propuesta, denominada “Ley de Garantía de Continuidad en los Servicios Públicos Esenciales”, busca proteger a los hogares que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica, garantizando el acceso a condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad.