Proponen suspender cortes de luz, gas y agua hasta 2027 en Río Negro

Noticias Del Bolson noviembre 07, 2025

Buscan garantizar el acceso a los servicios esenciales en hogares vulnerables. El proyecto amplía la histórica Ley 4395 y prevé multas a empresas.Ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que apunta a frenar los cortes de servicios públicos esenciales (gas, electricidad y agua potable) en toda la provincia hasta el 31 de diciembre de 2027.
La propuesta, denominada “Ley de Garantía de Continuidad en los Servicios Públicos Esenciales”, busca proteger a los hogares que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica, garantizando el acceso a condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad.










