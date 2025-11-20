Quema de cables generó alarma en vecinos y una rápida intervención de Bomberos en El Bolsón





Un episodio de imprudencia volvió a encender las alertas en plena emergencia ígnea. Pasadas las 22 horas de este jueves, vecinos de un sector urbano de El Bolsón dieron aviso por un foco ígneo lindante a una vivienda, lo que desató un rápido operativo de Bomberos Voluntarios.

Una maniobra peligrosa en plena emergencia

Al llegar al lugar, las dotaciones confirmaron que se trataba de una quema de cables a cielo abierto, realizada por residentes del sector. La práctica, además de ilegal, es extremadamente riesgosa en el actual contexto de sequedad extrema y riesgo de incendios forestales.

Desde el cuartel calificaron el hecho como una clara muestra de inconsciencia, ya que cualquier chispa podría haber derivado en un siniestro de proporciones, afectando viviendas colindantes y comprometiendo la seguridad del barrio.

Dos dotaciones y presencia policial

Tras recibir el alerta, Bomberos Voluntarios despachó dos dotaciones, mientras que también se movilizó personal policial. Fueron los efectivos quienes finalmente obligaron a las personas involucradas a sofocar por completo la quema, que generó preocupación entre los vecinos debido a la cercanía con una vivienda.

Llamado a la responsabilidad

El episodio reaviva el pedido de las autoridades a mantener la responsabilidad y evitar cualquier tipo de quema, por mínima que parezca, en un momento donde la región atraviesa condiciones críticas para la propagación del fuego.