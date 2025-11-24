Recuperan en El Bolsón un vehículo con pedido de secuestro por estafa





La Policía de Río Negro detuvo en El Bolsón a un hombre y secuestró un vehículo, en el marco de una causa judicial por estafa que tuvo su origen en la localidad neuquina de Plottier.





Al recibir el requerimiento de la Fiscalía de Delitos Económicos de la provincia vecina, efectivos de la fuerza detectaron la presencia del hombre requerido, domiciliado en un barrio de El Bolsón.













Procedieron a su detención y al secuestro de un vehículo Chevrolet Aveo, que figuraba en el mismo oficio preventivo.





El rodado quedó bajo resguardo policial y el hombre fue notificado de las actuaciones del caso, quedando a disposición de la fiscalía neuquina.