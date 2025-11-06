Río Negro conmemora el primer izamiento del Pabellón Nacional en Malvinas

La actividad, que se desarrollará a partir de las 10 en Juan Manuel de Rosas 155, contará con el acompañamiento del Ejército Argentino, cuyo toque de trompeta simbolizará el respeto y la memoria hacia este hecho fundacional en la historia de la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur.

El izamiento realizado por Jewett el 6 de noviembre de 1820 marcó el primer ejercicio efectivo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, reafirmando la continuidad territorial y política con las posesiones heredadas de la Corona Española. Desde entonces, este acto se recuerda como un hito en la construcción de la identidad nacional y en la defensa permanente de los derechos soberanos sobre el archipiélago.





Desde el Museo Malvinas Antártida y Atlántico Sur, se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada conmemorativa, en un gesto de unidad, memoria y compromiso con la historia argentina.

El próximo jueves 6 de noviembre, el Museo Malvinas Antártida y Atlántico Sur, con sede en Bariloche, realizará un acto conmemorativo en homenaje al primer izamiento del Pabellón Nacional en las Islas Malvinas, acontecimiento histórico ocurrido en 1820, cuando el Coronel David Jewett tomó posesión formal de las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata.