Se intensifica el mantenimiento vial en El Manso: trabajos coordinados mejoran caminos rurales en El Foyel





El comisionado de El Manso, Carlos Almanzán, destacó el trabajo conjunto con Vialidad Rionegrina, que permitió el repaso y acondicionamiento de las arterias del paraje El Foyel. La próxima semana, las tareas continuarán en Río Villegas, fortaleciendo la conectividad y la seguridad de los vecinos.





La Comisión de Fomento de El Manso avanza en el plan de mantenimiento y mejora de caminos rurales y de la trama urbana, con el objetivo de garantizar una mejor circulación y mayor seguridad para los vecinos y los vehículos que transitan diariamente por los distintos parajes de comisión de fomento.









En los últimos días, y tras la coordinación entre el comisionado Carlos Almanzán y el delegado de Vialidad Rionegrina, Enrique Ibarra, se llevaron adelante trabajos de repaso y acondicionamiento en el paraje El Foyel, una zona de tránsito fundamental para los residentes y productores locales.





“Agradecemos la predisposición y el compromiso de Vialidad, del maquinista y los choferes, que realizaron un trabajo de gran calidad”, señaló Almanzán.

Mejora integral del camino Domingo Puchy

Entre las tareas realizadas se destaca la intervención sobre el Camino Domingo Puchy, donde se mejoró la traza hasta llegar al río Foyel, abarcaron aproximadamente 16 kilómetros, beneficiando a familias y emprendimientos productivos, entre ellos el campo de José Montero.

Estas mejoras permiten optimizar el tránsito diario, reducir el desgaste de vehículos y garantizar accesibilidad aún en temporadas de mayores inclemencias climáticas.









Próxima etapa: Paraje Río Villegas

El comisionado informó además que esta semana los trabajos continuarán en el Paraje Río Villegas, donde se realizará el repaso y ordenamiento de las calles internas y accesos, dando continuidad a un plan sostenido de mantenimiento vial que abarca toda la jurisdicción.

“Nuestro compromiso es seguir atendiendo cada sector de la comunidad, trabajando cerca de los vecinos y gestionando las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida”, expresó Almanzán.

Con estas acciones, la Comisión de Fomento reafirma su política de presencia territorial y fortalecimiento de la infraestructura rural, clave para la producción, la comunicación y la vida cotidiana de los habitantes del corredor andino.