Taller de gestión de incendios forestales en El Manso

En el marco de las acciones preventivas que se vienen desarrollando de cara a la próxima temporada estival, el Parque Nacional Nahuel Huapi, a través del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), llevó adelante un taller de gestión de incendios forestales junto a vecinos e instituciones de la zona de El Manso, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado en la prevención y respuesta ante emergencias.

La iniciativa surge a partir de la experiencia compartida durante el incendio ocurrido en temporadas anteriores, que afectó un área del Parque Nacional y zonas próximas a la población. A partir de esa situación, se identificó la importancia de fortalecer los vínculos interinstitucionales y comunitarios para optimizar la preparación y la respuesta frente a posibles emergencias.



Durante el encuentro, se expuso el modo de funcionamiento del ICE Nahuel Huapi y los principales lineamientos de la gestión integral de los incendios forestales, destacando la relevancia de contar con una estructura organizativa clara que permita integrar a diferentes actores e instituciones, incluyendo la participación activa de la comunidad local.



El taller permitió un valioso intercambio de experiencias y conocimientos, reafirmando el compromiso de continuar generando instancias de capacitación y diálogo que fortalezcan la prevención, la conciencia ambiental y la colaboración entre Parques Nacionales y los habitantes del área protegida.



Estas acciones se enmarcan en el trabajo sostenido que el Parque Nacional Nahuel Huapi lleva adelante durante todo el año para reducir el riesgo de incendios forestales, promoviendo la prevención comunitaria y la participación ciudadana como pilares fundamentales para la protección del ambiente y la seguridad de todos.