Una amenaza de bomba obligó a evacuar el Poder Judicial. Bariloche

Noticias Del Bolson noviembre 19, 2025

Intervienen distintos organismos en el lugar. Además, evacuaron el edificio de la CEB.
Una amenaza de bomba obligó a evacuar el edificio del Poder Judicial este miércoles por la mañana. 
Según informaron, la amenaza se registró pasadas las 8 horas, cuando iniciaba un acto de jura de un nuevo fiscal. 

Tras el llamado, evacuaron el edificio y también el edificio de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Todas las personas que se encontraban allí, fueron llevadas a la plaza de la iglesia Catedral.

En el lugar trabajan distintos organismos y hay un corte de tránsito en la avenida 12 de Octubre. ANB









