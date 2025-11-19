Una amenaza de bomba obligó a evacuar el Poder Judicial. Bariloche

Según informaron, la amenaza se registró pasadas las 8 horas, cuando iniciaba un acto de jura de un nuevo fiscal.





Tras el llamado, evacuaron el edificio y también el edificio de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Todas las personas que se encontraban allí, fueron llevadas a la plaza de la iglesia Catedral.





En el lugar trabajan distintos organismos y hay un corte de tránsito en la avenida 12 de Octubre. ANB

