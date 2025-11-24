Una experiencia a ciegas que volvió a emocionar en El Bolsón

La octava edición de la Carrera a Ciegas reunió a más de 56 participantes en una jornada marcada por la confianza, la empatía y el trabajo comunitario.

Una jornada diversa y multitudinaria

La tradicional Carrera a Ciegas, que se desarrolló este domingo por las calles céntricas de El Bolsón, vivió una nueva edición cargada de emociones y participación. Según detalló la organizadora, Analía Romero, este año se formaron “alrededor de 27, 28 duplas, o sea, entre 50 y 60 personas más o menos”.

En el recorrido hubo caminantes y corredores de distintas categorías, tanto en los 3 como en los 10 kilómetros. También se destacaron familias completas acompañando la experiencia. “Padres con hijos, un nene de 8 años participó con su mamá, personas grandes, de todo”, relató Romero.









“La confianza que se crea es algo que destacan mucho”

Uno de los valores centrales de la propuesta es poner en primer plano la empatía y el vínculo entre quienes corren guiando y quienes lo hacen a oscuras. Para Romero, lo más fuerte que queda en quienes participan son las emociones:

“Siempre es muy lindo porque lo que recibimos es las sensaciones, lo que descubren, lo que sienten y la confianza que se crea es algo de lo que destacan mucho, la confianza que se crea entre las dos personas que participan, el confiar ciegamente, literal, en el otro y saber que van a estar bien.”





Organización y trabajo en conjunto

La jornada transcurrió sin inconvenientes. “Todo, todo maravilloso, no hubo ningún inconveniente, nadie se cayó, estuvo todo de 10”, destacó la organizadora.

Romero también agradeció especialmente a quienes colaboraron para que la actividad pudiera desarrollarse con normalidad:

“Agradecerle a María Oyarzo de Deportes, a David Tomassini del Grupo Cardio que estuvieron ahí, Néstor Benítez que hizo la carrera, todo el grupo de ADIVI y a la Secretaría de Deportes; estuvo Tránsito cortando las calles, muy bien, estuvo muy bien la parte del corte de calles de la avenida.”





Proyecciones para 2026

Con la satisfacción de otra edición exitosa, la organización ya piensa en lo que vendrá:

“Octava edición que salió muy linda y que esperemos que el año que viene podamos retomar. Tenemos ideas para hacer algunos cambios, para hacer algunas innovaciones y que el año que viene sea más atractiva y que no se ponga monótona, digamos.”

La Carrera a Ciegas volvió a dejar en claro que, más que un evento deportivo, es una invitación a ponerse —aunque sea por un rato— en el lugar del otro.