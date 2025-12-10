Alerta extrema de peligro de incendios para Bariloche y El Bolsón

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) informó que este 10 de diciembre de 2025 las centrales de Bariloche y El Bolsón registraron niveles muy altos y extremos en el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios Forestales (FWI), elaborado a partir de los datos del Servicio Meteorológico Nacional y de las mediciones técnicas realizadas a las 12:00.

Estas condiciones implican riesgo extremo de inicio y propagación rápida del fuego en ambas jurisdicciones, en el marco de la emergencia ígnea vigente en la provincia.





Condiciones registradas en Bariloche:

Temperatura: 21,8°C

Humedad: 30%

Viento: 41 km/h (Oeste), con recomendación de prestar atención por vientos fuertes

Precipitaciones: 0 mm en las últimas 24 horas

Variables del Sistema FWI:

FMC: 90,5 — muy altos valores de disponibilidad; probables focos secundarios

DMC: 57,7 — altos valores de disponibilidad

DC: 270,8 — altos valores de disponibilidad; dificultad para la liquidación

ISI: 36,6 — muy alta velocidad de propagación inicial

BUI: 75,2 — alto volumen de material disponible

FWI: 63,0, valor extremo con intensidad elevada, gran superficie de avance y altura de llama significativa

Situación en El Bolsón

La central SPLIF El Bolsón reportó condiciones meteorológicas y de combustible muy similares, con índices de disponibilidad extremadamente altos, fuertes vientos y ausencia de precipitaciones, lo que consolida un riesgo extremo para todo el corredor cordillerano.





Recomendaciones para la población

El SPLIF recuerda que el índice extremo implica condiciones que facilitan la rápida propagación del fuego y dificultan su control. Se solicita a la comunidad:





No realizar ningún uso de fuego, fogones, quemas o tareas de riesgo.

Evitar actividades que puedan generar chispas o calor en zonas forestales o de interfase.

Mantener limpios los alrededores de viviendas y accesos.

Reportar de inmediato cualquier columna de humo al 103.

Río Negro continúa en emergencia ígnea, por lo que el monitoreo diario del índice y la prevención comunitaria son fundamentales para reducir riesgos y proteger el territorio.