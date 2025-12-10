Alerta extrema de peligro de incendios para Bariloche y El Bolsón

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) informó que este 10 de diciembre de 2025 las centrales de Bariloche y El Bolsón registraron niveles muy altos y extremos en el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios Forestales (FWI), elaborado a partir de los datos del Servicio Meteorológico Nacional y de las mediciones técnicas realizadas a las 12:00.
Estas condiciones implican riesgo extremo de inicio y propagación rápida del fuego en ambas jurisdicciones, en el marco de la emergencia ígnea vigente en la provincia. Estas condiciones implican riesgo extremo de inicio y propagación rápida del fuego en ambas jurisdicciones, en el marco de la emergencia ígnea vigente en la provincia.
Condiciones registradas en Bariloche:
Temperatura: 21,8°C
Humedad: 30%
Viento: 41 km/h (Oeste), con recomendación de prestar atención por vientos fuertes
Precipitaciones: 0 mm en las últimas 24 horas
Variables del Sistema FWI:
FMC: 90,5 — muy altos valores de disponibilidad; probables focos secundarios
DMC: 57,7 — altos valores de disponibilidad
DC: 270,8 — altos valores de disponibilidad; dificultad para la liquidación
ISI: 36,6 — muy alta velocidad de propagación inicial
BUI: 75,2 — alto volumen de material disponible
FWI: 63,0, valor extremo con intensidad elevada, gran superficie de avance y altura de llama significativa
Situación en El Bolsón
La central SPLIF El Bolsón reportó condiciones meteorológicas y de combustible muy similares, con índices de disponibilidad extremadamente altos, fuertes vientos y ausencia de precipitaciones, lo que consolida un riesgo extremo para todo el corredor cordillerano.
Recomendaciones para la población
El SPLIF recuerda que el índice extremo implica condiciones que facilitan la rápida propagación del fuego y dificultan su control. Se solicita a la comunidad:
No realizar ningún uso de fuego, fogones, quemas o tareas de riesgo.
Evitar actividades que puedan generar chispas o calor en zonas forestales o de interfase.
Mantener limpios los alrededores de viviendas y accesos.
Reportar de inmediato cualquier columna de humo al 103.
Río Negro continúa en emergencia ígnea, por lo que el monitoreo diario del índice y la prevención comunitaria son fundamentales para reducir riesgos y proteger el territorio.
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsónEmoji