Búsqueda de Lucas Adrián Álvarez

Continúan desarrollándose diligencias en el marco del protocolo de búsqueda para localizar a Lucas Adrián Álvarez, de 39 años, quien ingresó a Pampa Linda el 21 de noviembre, según imágenes obtenidas de cámaras de seguridad de ingreso al parque Nacional.









El operativo se concentra en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, con drones y personal por tierra. Se solicita información a la comunidad, pobladores, turistas, prestadores, comunicarse con 911 RN Emergencias, la unidad policial más cercana o la Fiscalía en turno: 0294 4934681. También si automovilista alguien lo trasladó o lo vió en la ruta.