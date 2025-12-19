Cipolletti: La Defensoría del Pueblo participó como expositora en la audiencia pública referida al estudio de impacto ambiental del proyecto Oleoducto Duplicar Norte – OldelvaL.

Durante la mañana de ayer, en la audiencia pública llevada adelante en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente de la ciudad de Cipolletti, la Defensoría del Pueblo expresó que el horizonte que se debe desarrollar y resguardar es el de “equilibrar los beneficios económicos potenciales con los riesgos ambientales y sociales, con especial énfasis en garantizar la operatividad de los derechos de las personas”.





Cabe recordar que el oleoducto conecta el norte de la Cuenca Neuquina, específicamente desde la estación de bombeo Puesto Hernández (Neuquén), con la estación principal de Allen, en Río Negro, completando un tramo de aproximadamente 207 km de ductos de 24 pulgadas para evacuar el petróleo de Vaca Muerta hacia el sistema troncal y exportación.





Durante la exposición, el organismo de control advirtió ciertos riesgos que merecen atención en el cumplimiento de las medidas de mitigación.





La obra es susceptible de producir afectación en la calidad del aire y el nivel de ruido durante la etapa de construcción, debido a la generación de material particulado (polvillo) y la circulación de maquinaria. Esta situación afectaría a la calidad de vida y a la salud de los operarios, habitantes de la zona y fauna silvestre.

Riesgo de erosión y socavación en los cruces de cauces temporales y cuencas. Una eventual rotura o derrame en estas zonas podría generar contaminación de recursos hídricos superficiales o subterráneos, afectando potencialmente el agua de riego o consumo humano.

La apertura de pista y el zanjeo implican la remoción de vegetación y la pérdida de hábitat de la fauna. Asimismo, el ducto atraviesa zonas de pastoreo en la traza. Todo ello aumenta la presión sobre la biodiversidad.

Desde la Defensoría se destacó que “el beneficio del crecimiento económico no se puede lograr a expensas de la seguridad ambiental y los derechos de las poblaciones locales que viven y trabajan en el área de influencia del oleoducto”.





Luego de este análisis, la Defensoría del Pueblo sugirió a la autoridad de aplicación, extremar los recaudos de control del estricto cumplimiento y efectividad de todas las medidas de mitigación y compensación proyectadas, con total transparencia y detalle.