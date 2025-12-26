Corralito: trasladaron la usina y habrá electricidad las 24 horas

El trabajo se ejecutó a través del área de Generación Aislada, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en parajes que no se encuentran conectados al sistema interconectado. Para ello, se realizó una inversión superior a $223 millones destinada a fortalecer las condiciones de seguridad y la infraestructura del lugar.





Una solución para la escuela y para el servicio continuo

La central anterior se encontraba muy próxima al edificio escolar. Por el funcionamiento de los motores, el ruido afectaba el descanso de las y los chicos que duermen en la escuela, por lo que se resolvió el corrimiento de la central a un nuevo predio.





Con el armado de la nueva estructura, además, se optimizó y repotenció el sistema para ampliar las horas de generación y sostener un servicio continuo durante todo el día.





Detalles de la nueva usina híbrida

En esta primera etapa se realizó:





Predio de 60 x 60 metros, con preparación, compactación y nivelación del terreno, y cerco perimetral de protección.

Edificio de central térmica con capacidad para dos motores a gas, con equipamiento de operación y control.

Sector para depósitos de GLP, con cerco de seguridad según normativa.

Base y cerco para un transformador elevador de Baja Tensión a Media Tensión.

Reserva de espacio de 20 x 60 metros para futuro montaje de paneles fotovoltaicos y un sector para bancos de baterías y tableros de operación y protecciones

El proyecto contempla el montaje inicial de tres depósitos de 7 m³ (con previsión para un cuarto a futuro), el montaje de dos motores de potencia acorde al consumo local, el traslado y montaje del transformador, y la vinculación de la nueva usina a la actual red de Media Tensión.

