Secuestran una camioneta vinculada al violento robo a dos funcionarios municipales en El Bolsón

Tras una investigación judicial, efectivos realizaron tres allanamientos y secuestraron prendas y un vehículo relacionado con el violento asalto ocurrido el 23 de diciembre en pleno centro de El Bolsón, en el que una pareja de funcionarios municipales fue atada y despojada de dinero y pertenencias. Se descarto la detencion de una persona.





Una tarea de investigación compleja que se extendió varios días concluyó con el secuestro de una camioneta y otros elementos vinculados a un hecho delictivo ocurrido el pasado 23 de diciembre en la localidad de El Bolsón, informaron fuentes judiciales.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales, con la autorización del juez Víctor Gangarrosa, llevó adelante tres allanamientos, en el marco de la causa que investiga el violento robo sufrido por una pareja de funcionarios municipales en su vivienda céntrica.

Según el comunicado oficial, dos de las diligencias se realizaron en domicilios de Bariloche, donde los investigadores secuestraron diversas prendas de vestir que podrían estar vinculadas al asalto.

En el marco de estas medidas, el área solicitó una nueva orden de allanamiento para un tercer inmueble, donde finalmente se incautó una camioneta Volkswagen Amarok que tendría relación directa con el ilício que se investiga.

El robo bajo investigación se registró la noche del martes 23 de diciembre, alrededor de las 22 horas, cuando tres sujetos encapuchados y armados ingresaron a la vivienda de un secretario del Concejo Deliberante y de la directora de Tierras del municipio, ubicada frente a la Plaza de los Docentes, en pleno centro de la ciudad.

Una vez dentro, los delincuentes reducen a las víctimas, las maniatan con alambre y bajo amenazas les sustraen 3.000 dólares, 1.500.000 pesos y otros objetos de valor, según detalló la policía.

Tras concretar el asalto, los autores escaparon en una camioneta Mitsubishi propiedad de la pareja, que luego fue hallada abandonada en un descampado, lo que habilitó nuevas líneas de investigación para reconstruir la fuga.

Hasta el momento, y pese al avance de las pesquisas, las autoridades no habían informado sobre detenciones inmediatas vinculadas directamente con ese robo, aunque el secuestro del rodado y otros elementos representa un avance significativo para el esclarecimiento del caso.

La causa sigue su curso bajo supervisión judicial, mientras la comunidad local permanece atenta ante hechos de inseguridad que han generado preocupación por la violencia empleada y la zona céntrica en la que se produjo el asalto.