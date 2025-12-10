Detuvieron a un hombre que robó pertenencias de un auto estacionado en El Bolsón



Un hombre oriundo de Bariloche fue detenido este martes en El Bolsón luego de sustraer varios elementos del interior de un auto que se encontraba estacionado y sin medidas de seguridad. Según fuentes policiales, el sospechoso ingresó al vehículo sin provocar daños, ya que la puerta estaba abierta.





El hecho ocurrió en pleno centro





El episodio se registró alrededor de las 18hs, cuando el dueño del vehículo descendió a realizar un trámite y, en ese breve lapso, el sujeto aprovechó para tomar los objetos que estaban a la vista. Al regresar, la víctima advirtió el faltante y realizó la denuncia correspondiente.





Rápida intervención policial





Con los datos aportados por el damnificado sobre los elementos sustraídos, personal policial inició un patrullaje por la zona. Minutos después, lograron identificar al sospechoso en la intersección de Avenida San Martín y Pellegrini, a pocos metros del lugar del hecho.





Llevaba los objetos robados





Al momento de la identificación, el individuo tenía en su poder los elementos que el denunciante había detallado. Por esa razón fue trasladado a la dependencia policial en carácter de detenido, imputado en una causa por hurto en flagrancia.





Quedó a disposición de la Justicia





El hombre permanece alojado en la comisaría mientras avanza la investigación judicial. Las autoridades reiteraron la importancia de asegurar los vehículos, incluso durante paradas breves, para evitar este tipo de hechos que suelen darse de manera oportunista.