Excluyen de la tutela sindical a un trabajador estatal por una maniobra irregular en el hospital de Choele Choel



Un hombre que cumple funciones en el hospital de Choele Choel enfrentó un sumario administrativo. El área de Recursos Humanos del centro de salud detectó una maniobra irregular. El trabajador estatal firmó planillas por un total de 56 horas extras en nombre de otro agente que se encontraba con prisión preventiva. Un hombre que cumple funciones en el hospital de Choele Choel enfrentó un sumario administrativo. El área de Recursos Humanos del centro de salud detectó una maniobra irregular. El trabajador estatal firmó planillas por un total de 56 horas extras en nombre de otro agente que se encontraba con prisión preventiva.





La instrucción sumarial, que incluyó el descargo del trabajador, determinó la sanción y la suspensión por siete días. Al ser el agente delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), no es posible aplicar la sanción. Por este motivo, la administración provincial solicitó al Poder Judicial la exclusión de la tutela sindical del trabajador sumariado.





El fuero laboral de Roca resolvió en forma definitiva excluirlo de esa protección gremial. La decisión fue tomada a partir del expediente iniciado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro. La finalidad es permitir la aplicación de una sanción disciplinaria impuesta en el ámbito administrativo.





El trabajador fue notificado del proceso judicial, pero no se presentó. De esta manera, los jueces declararon la rebeldía procesal del agente sanitario. Ante esta situación, el tribunal tuvo por probados los hechos.





El Estado provincial promovió entonces la acción judicial, acompañó pruebas y presentó fundamentos que justificaban la medida. Se aseguró que no existía persecución sindical ni práctica antisindical y que la sanción respondía a hechos comprobados.





Los jueces consideraron acreditado que el hombre trabaja para el Ministerio de Salud, que había gozado de licencias gremiales y que había sido sancionado por incumplimientos a sus deberes como trabajador público.





Dado que no ejerció su defensa, y al cumplirse los requisitos legales, se hizo lugar a la demanda de exclusión de tutela sindical. La medida permite a la administración aplicar la suspensión disciplinaria previamente dispuesta.