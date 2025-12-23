Fiestas de fin de año: fuerte despliegue de salud y seguridad

En materia sanitaria, el Ministerio de Salud aseguró el normal funcionamiento de los servicios de emergencia en los 36 hospitales públicos de la provincia durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. El dispositivo contempla la cobertura de guardias activas y pasivas, según la complejidad de cada establecimiento, con la participación de alrededor de 1.200 trabajadores y trabajadoras de la salud, entre profesionales médicos, personal de enfermería, técnicos y agentes administrativos.





Este esquema permite brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad durante las jornadas festivas y garantizar el acceso a la atención de la salud pública en toda la provincia. Desde la cartera sanitaria se recordó la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana, recomendando moderar el consumo de alcohol, evitar el uso de pirotecnia y conducir con responsabilidad.

En paralelo, la Policía de Río Negro tiene previsto un amplio despliegue de seguridad para la temporada, que se extenderá del 20 de diciembre al 20 de febrero de 2026. El operativo incluye la distribución estratégica de personal policial para reforzar la prevención, la seguridad vial y la cobertura en los principales destinos turísticos.





El refuerzo contempla 127 efectivos en Bariloche y la zona, 26 en El Bolsón, 110 en Las Grutas y la zona, 10 en el Cuerpo de Seguridad Vial de San Antonio Oeste, 10 en la Subcomisaría 62 de Puerto San Antonio Este, 15 en la Subcomisaría 57 de Playas Doradas y 38 en la Comisaría 39 de El Cóndor.





Además, se afectaron 10 efectivos al Destacamento 115 de Lago Pellegrini y 43 a la Unidad Regional V de Cipolletti, fortaleciendo la presencia policial en puntos estratégicos durante el período de mayor afluencia turística.





Con este operativo integral, el Gobierno de Río Negro garantiza los servicios de salud plenamente operativos y un esquema de seguridad reforzado para que las familias rionegrinas puedan celebrar las fiestas de fin de año con mayor tranquilidad.





Recomendaciones para una celebración segura

Designar un conductor responsable y respetar Alcohol Cero al volante.

Evitar el uso de pirotecnia para prevenir lesiones y proteger a personas sensibles y mascotas.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha un operativo especial de salud y seguridad para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con atención garantizada en los hospitales públicos, acciones de prevención y refuerzo de la presencia policial en todo el territorio provincial. En ese marco, se destacó la importancia de la responsabilidad individual, con recomendaciones vinculadas al consumo moderado de alcohol, la no utilización de pirotecnia y una conducción responsable en rutas y zonas urbanas.