Importante alivio fiscal para productores de El Bolsón: habrá una reducción del 35% en la tasa inmobiliaria





La Secretaría de Producción, encabezada por Federico Bauer, logró la aprobación de una ordenanza que beneficiará a quienes tengan una hectárea o más en producción. El descuento comenzará a regir desde enero y se suma a la rebaja del 80% en habilitaciones aplicada durante este año.

Un alivio esperado para el campo local

Buenas noticias cierran el año para el sector productivo de El Bolsón. La Secretaría de Producción municipal consiguió la aprobación de una ordenanza clave que busca fortalecer a los productores locales, otorgando una reducción del 35% en la tasa inmobiliaria a quienes trabajen más de una hectárea productiva.

Federico Bauer, titular del área, celebró la medida y destacó que fue el resultado de un año completo de trabajo técnico, diálogo y análisis.

Una ordenanza construida junto a los productores

Según explicó Bauer, la iniciativa surge a partir de las demandas expresadas en la recientemente relanzada ruta productiva, donde los productores plantearon la necesidad de revisar las tasas municipales que venían afrontando.

“Veíamos algunas tasas un poco altas para la gente que tiene la tierra en producción. Son productores que corren muchos riesgos climáticos: granizo, sequía… Producción a cielo abierto que necesita un respaldo”, señaló el secretario.

La ordenanza contempla a quienes desarrollen:

horticultura

agricultura

vitivinicultura

ganadería

cualquier producción a cielo abierto sobre una hectárea o más

La medida, remarcó Bauer, también busca equiparar las condiciones con la provincia de Chubut, que históricamente ofrece tasas más bajas y termina atrayendo a productores de la zona.

Descuento acumulado: más del 100% en 2025

Este beneficio del 35% se suma a la rebaja del 80% en la tasa de habilitación implementada durante 2024, lo que representa —según Bauer— “más de un 100% de descuento acumulado para los productores que trabajen formalmente durante el 2025”.

La ordenanza fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, con concejales que destacaron el rol histórico de los productores en la economía local.

Requisitos y puesta en marcha desde enero

El beneficio comenzará a regir desde enero, una vez publicada la ordenanza.

Los productores deberán acercarse a la Secretaría de Producción para presentar:

informe de tipo de producción

detalle de la producción del último año

una carpeta técnica del sistema productivo

Con esta documentación, el área emitirá un informe económico que habilitará la aplicación del descuento.