Operativo en Cerro Lindo por un presunto fogón ilegal movilizó a la Brigada de Montaña y al SPLIF

La denuncia advertía sobre personas haciendo fuego en un área no habilitada, en plena alerta por vientos y riesgo extremo de incendios. Tras más de seis horas de recorrido, no se encontraron turistas realizando fogones, aunque sí indicios de acampe indebido.

Amplio despliegue por un aviso de fogón en zona prohibida

La Patrulla de la Brigada de Montaña de la Policía de Río Negro, junto al Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), llevó adelante este martes un intenso operativo en el área de Cerro Lindo, luego de que ingresara un aviso alertando sobre personas realizando fuego en un lugar no habilitado.

En comunicación con Noticias del Bolsón, el jefe de la Brigada de Montaña, Maximiliano Olivares, detalló que el personal se movilizó desde el mediodía y permaneció en la zona hasta pasadas las 18.30, recorriendo senderos, áreas de acampe y sectores elevados del cerro.

Resultados negativos, pero preocupación vigente

Pese al despliegue, Olivares confirmó que no se logró ubicar a ningún turista realizando fogones. El responsable del refugio del área también ascendió hasta la cumbre sin detectar actividad de este tipo.

Según las primeras estimaciones, todo indica que personas inescrupulosas habrían acampado en un sector no permitido, encendiendo fuego —presuntamente para cocinar— y retirándose antes del arribo de las patrullas.

Riesgo extremo: prohibición total de hacer fuego

Las autoridades recordaron que la región se encuentra bajo alerta por fuertes vientos y en un período de peligro extremo de incendios forestales, por lo que está totalmente prohibido encender fuego fuera de los sitios habilitados.

Desde la Brigada de Montaña y el SPLIF insistieron en la importancia de respetar las normas vigentes y de comunicar de inmediato cualquier actividad riesgosa en zonas naturales.