Investigan una organización que robaba material forestal en cholila

Ocho Allanamientos Y Un Operativo Encabezado Por El Fiscal Díaz-Meyer

La Fiscalía de Lago Puelo avanza en una causa por presuntos delitos de robo agravado de material forestal y daño agravado de bienes de uso público, una investigación que en los últimos días tuvo un giro clave: ocho allanamientos simultáneos en Cholila, coordinados a partir del trabajo del fiscal Carlos Díaz-Meyer, quien ordenó profundizar cada línea de prueba.

El Rol Del Fiscal: De La Pesquisa Inicial Al Operativo Masivo

Díaz-Meyer, a cargo de la investigación, dispuso actuar de oficio al detectar indicios sólidos sobre una organización que —según la hipótesis fiscal— estaría integrada por al menos cuatro personas dedicadas a extraer madera de manera ilegal. Parte del material habría sido vendido en el mercado informal y otra parte utilizada para la construcción de viviendas propias de los sospechados.

El fiscal impulsó la recolección de testimonios, fotografías, filmaciones y otros elementos que resultaron determinantes para solicitar al juez de turno la autorización para los allanamientos. Su intervención fue central para coordinar un procedimiento amplio y articulado con distintas fuerzas.

Secuestro De Vehículos, Herramientas Y Material Forestal

Los allanamientos fueron calificados como positivos por la Fiscalía. En los distintos domicilios se secuestró una importante cantidad de herramientas, maderas y rollizos listos para ser trasladados. También se incautaron vehículos, carros utilizados para mover grandes piezas de madera, embarcaciones, un motor de lancha, celulares, municiones, plantas de marihuana, balanzas de precisión y anotaciones que podrían estar vinculadas a las maniobras investigadas.

Más De 50 Efectivos En El Operativo

El procedimiento involucró a más de medio centenar de policías, además de bomberos de la zona y personal de manejo del fuego, en un despliegue coordinado directamente desde la Fiscalía. La División de Investigaciones Rurales trabajó junto al equipo de Díaz-Meyer en la etapa previa, reuniendo los elementos que dieron sustento a la intervención judicial.