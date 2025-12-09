El Hoyo: Se instalaron dos bombas de agua para reforzar el sistema de agua de red

A fin de optimizar el sistema de agua de red, se continúan realizando trabajos en distintos tramos de la cañería. En esta oportunidad se colocaron en la zona de Currumahuida, La Zeta y el Pinar.





La Dirección General de Servicios Públicos puso en funcionamiento los nuevos equipos con 7.5 caballos de fuerza cada uno, los cuales mejorarán la recuperación de la cisterna ubicada en las inmediaciones de los viñedos y la de rebombeo cercana al Río Epuyén.