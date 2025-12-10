La defensa se acerca a vos

El Defensor Público Civil Horacio Cabrera, brindará asesoramiento legal este jueves 12 de diciembre en las localidades de Río Chico y Ñorquinco.





Abordará en esos ámbitos aquellas inquietudes referidas a familia, menores e incapacidad, atendiendo cuestiones en trámite que requieran continuidad.





Estará llegando al juzgado de Paz de Río Chico alrededor de las 8:30 para dirigirse y arribar al mediodía también al Juzgado de Paz de Ñorquinco.









Ese mismo día, el defensor continuará su recorrido y atenderá en la Escuela Hogar N° 113 de Mamuel Choique, desde las 13:30 horas, para garantizar el acceso a la Defensa Pública en zonas rurales de la región.





Este tipo de acciones permite acercar el servicio de Defensa Pública a parajes rurales y comunidades alejadas, asegurando un acceso efectivo a derechos y una atención directa a quienes lo requieren.

Además, el defensor oficial Horacio Cabrera realizará una comisión de servicios el 11 de diciembre en la localidad de Ojos de Agua. La atención será en la Escuela Primaria N° 094, a partir de las 10:30 horas.